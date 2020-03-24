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Медведев назвал ситуацию с коронавирусом в России более спокойной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ситуация с распространением коронавируса в РФ более спокойная, чем в других странах мира. Об этом во вторник, 24 марта, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

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«В России, как известно, пока ситуация более спокойная, чем в целом ряде других стран, но здесь, безусловно, нельзя расслабляться. Нужно четко, строго соблюдать все рекомендации, которые есть, все решения, которые принимаются государственными органами, помнить о том, что лучшая мера профилактики — это самодисциплина и, конечно, поддержка тех, кто нуждается в такой поддержке», — приводит его слова «РИА Новости».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек.

Корона

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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