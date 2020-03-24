В Роспотребнадзоре рассказали о производстве тестов на коронавирус

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» производит 500 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса в неделю, и уже создан запас в 700 тыс. таких тестов. Об этом сообщил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский 24 марта.

По его словам, мощностей «Вектора» хватает для проведения диагностики по всей стране. Запас тест-систем является неснижаемым и будет пополняться.

«Возможности по производству позволяют нам обеспечить необходимой диагностикой все субъекты Российской Федерации», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичных лабораториях начнут ежедневно производить по 13 тыс. тестов для диагностирования коронавируса. В инфекционной больнице в Коммунарке также проводят апробацию различных тест-систем, в том числе зарубежного производства.

В течение недели серийное производство тест-систем запустит ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава. Центр будет выпускать в сутки до 50 тыс. тестов, которые были зарегистрированы Росздравнадзором 6 марта.

Российские тест-системы на коронавирусную инфекцию переданы в 13 стран мира.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек.

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.