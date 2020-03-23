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Минздрав сообщил о запуске серийного производства тестов на COVID-19

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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На этой неделе в России будет запущено серийное производство тест-систем для диагностирования коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

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Планируемая мощность производства — до 50 тыс. тестов в сутки.

«ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2», — цитирует слова сообщения «РИА Новости» в понедельник, 23 марта.

Отмечается, что тест-система была зарегистрирована Росздравнадзором 6 марта.

21 марта Роспотребнадзор сообщил, что российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира.

Инфографика

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

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