Минздрав сообщил о запуске серийного производства тестов на COVID-19

На этой неделе в России будет запущено серийное производство тест-систем для диагностирования коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Планируемая мощность производства — до 50 тыс. тестов в сутки.

«ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России на этой неделе запустит серийное производство тест-систем для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест SARS-CoV-2», — цитирует слова сообщения «РИА Новости» в понедельник, 23 марта.

Отмечается, что тест-система была зарегистрирована Росздравнадзором 6 марта.

21 марта Роспотребнадзор сообщил, что российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.