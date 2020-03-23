Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Минпромторг получит 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне распространения коронавируса. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина 23 марта.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 21 марта.

Согласно тексту, должно быть закуплено не менее 5,7 тыс. аппаратов ИВЛ, единственным поставщиком которых назначен «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех». Адресный перечень объектов, куда будут поставлены аппараты ИВЛ, должен составить Минздрав и направить в Минпромторг.

Ведомство должно заключить госконтакт на срок до 31 декабря. Отчитаться в кабмине необходимо до 1 февраля 2021 года.

Дополнительно правительство выделит 5 млрд рублей на закупку термометров и устройств обеззараживания воздуха для федеральных министерств и ведомств.

Еще 10 млрд рублей из резервного фонда Минпромторг должен будет выделить на предоставление субсидий «Российскому фонду технологического развития» для обеспечения займов на увеличение производства и поставок товаров первой необходимости. В их числе: оборудование для диагностики, выявления и лечения эпидемических заболеваний, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и лекарства.

Также кабмин выделит 491,7 млрд рублей из резервного фонда Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) на профилактику, диагностику и лечение коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

По состоянию на 23 марта, в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19, из них 71 — за последние сутки. В Москве коронавирус подтвердился у 262 граждан. 17 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.