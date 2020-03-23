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В Минпромторге заявили об отсутствии рисков роста цен на лекарства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Критических рисков для роста в России цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) на сегодняшний день нет, однако власти готовы принять дополнительные меры в случае необходимости. Об этом заявили в Минпромторге 23 марта.

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«Безусловно, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать роста цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, это наша первоочередная задача. <…> Государство готово принять дополнительные меры», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Так, в России ежегодно обращается около 6,8 тыс. препаратов из перечня ЖНВЛП, 55% из них — отечественного производства. В министерстве отметили, что постоянно работают над созданием собственного производства фармацевтических субстанций по подобным лекарствам, предлагая производителям «дополнительные преференции».

Об отсутствии «фатальных угроз» для роста цен на препараты заявлял и вице-премьер Андрей Белоусов в начале марта.

В январе президент России Владимир Путин потребовал впредь не допускать перебоев с поставками лекарств из списка ЖНВЛП. Он напомнил, что ранее некоторые чиновники относились к поставкам ЖНВЛП как к закупке канцтоваров — «не беда, объявим новые конкурсы». В связи с этим глава государства призвал правительство не относиться к данному вопросу халатно и безупречно отладить работу по ввозу незарегистрированных в России лекарств.

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