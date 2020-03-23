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Зараженный коронавирусом крымчанин скрыл появление на рабочем месте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Инфицированный коронавирусом крымчанин скрыл свое появление на рабочем месте. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила начальник республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

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«Сотрудники, с которыми он работал по своему основному месту работы, передали информацию о том, что он появлялся 15 марта на работе, хотя он категорически это отрицал», — цитирует ее «РИА Новости».

Как она добавила на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, коллеги зараженного отстранены от работы.

«Они будут находиться в режиме самоизоляции», — добавила Пеньковская. За контактировавшими установлено наблюдение медиков.

21 марта диагноз «коронавирус» впервые подтвердился у жителя Крыма. Мужчина недавно вернулся на полуостров из Франции, въехал в регион через Украину. При этом мужчина скрыл информацию о том, что был в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В настоящее время он госпитализирован с симптомами ОРВИ и помещен в отдельный бокс.

Ранее в понедельник стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели.

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