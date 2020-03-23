Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР. Соответствующее распоряжение от 19 марта было опубликовано в понедельник, 23 марта, на портале правовой информации.

Документ вносит изменение в распоряжение от 16 марта № 671-р, согласно которому из-за распространения коронавируса Россия временно ограничивала въезд иностранцев, в том числе из Белоруссии.

«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения [об ограничении въезда в Россию] не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — отмечается в новом распоряжении.

Другим распоряжением от 20 марта кабинет министров частично отменил запрет на въезд белорусов и других граждан стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии через воздушные и другие пункты пропуска, если они возвращаются на родину.

Федеральной службе безопасности России поручено пропускать таких граждан через российскую границу, говорится в распоряжении правительства.

При этом МИД России должен обеспечить необходимое взаимодействие с дипломатическими представительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор — санитарный контроль.

Российскому МВД кабмин поручил при необходимости направлять машины ГИБДД, чтобы те сопровождали до границы иностранцев, которые едут на автомобилях.

Российское правительство сообщило 16 марта, что частично закроет границы с Белоруссией из-за коронавируса SARS-COV-2. В Кремле выразили надежду, что Минск поймет это, добавив, что каждое государство имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.

В тот же день кабмин объявил об ограничении въезда иностранцев в Россию с 18 марта по 1 мая. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, он провел серию телефонных переговоров с главами стран СНГ и договорился с ними поддерживать контакты по вопросам, связанным с этой инфекцией.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 23 марта в России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.