Рособрнадзор временно приостановил проверки вузов из-за коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) временно приостановила проверки в российских вузах из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверенные организации, осуществляющие образовательную деятельность, в соответствии с поручениями правительства РФ, подлежат разрешению до 30 апреля включительно, за исключением внеплановых проверок, в основе которых лежат факты причинения вреда жизни и здоровью людей и внеплановых проверок в связи с выдачей лицензий», — цитирует «РИА Новости» это заявление.

Вместе с тем отдельное поручение касается и плановых проверок школ, детских садов, колледжей и других образовательных организаций.

«Региональные контрольно-надзорные органы требуют назначения новых проверок, а также все плановые проверки школ, детских садов, организаций среднего профессионального образования и организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории соответствующих субъектов РФ», — говорится в сообщении.

20 марта Центробанк заявил, что сократит объем надзора за банками из-за коронавируса. Исключение составят только случаи неотложного реагирования.

В тот же день в МЧС сообщили, что приостанавливают проверки противопожарного состояния объектов. Однако выдача лицензий, аттестатов и других разрешительных документов продолжится, как и прежде.

17 марта Минтруд выпустил методические рекомендации для государственных служащих, в которых призвал их ограничить по возможности прием граждан и работать с документами дистанционно.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 23 марта в России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.