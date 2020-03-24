В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Специалисты подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Волгограде. Об этом во вторник, 24 марта, журналистам сообщил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

По его словам, коронавирус диагностировали у женщины, которая 16 марта вернулась из ОАЭ. В настоящее время пациентка чувствует себя нормально, сообщает телеканал «Звезда».

С 16 марта в Волгограде действует режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса, отмечает телеканал «360».

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.