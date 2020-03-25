Законопроект об ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству нижней палаты парламента.

«Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.

Депутат Павел Крашенинников отметил, что ко второму чтению данный законопроект будет дополнен санкциями за распространение ложных сведений о коронавирусе.

«Распространение <...> так называемых «фейков», которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса», — сказал Каршенинников.

24 марта в Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

18 марта сообщалось, что более 200 жителей Москвы нарушили режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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