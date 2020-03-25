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Матвиенко проинформировала Путина о дефиците медмасок и антисептиков

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента России Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне распространения коронавируса. Об этом политик заявила в среду, 25 марта.

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«Хочу вас проинформировать, что еще после нашего последнего заседания, на котором был поднят вопрос о том, что не хватает медицинских масок, специальных антисептических средств, я проинформировала президента об этой ситуации», — цитирует Матвиенко «РИА Новости». По ее словам, глава государства принял решение о необходимых мерах.

Ранее в среду стало известно, что врачи скорой помощи из Владимира отказываются выезжать к пациентам с симптомами коронавируса из-за отсутствия у медиков специальных костюмов. Медики требуют, чтобы их обеспечили защитными костюмами, которые утверждены приказом Министерства здравоохранения России. Им должны быть выданы противоэпидемический халат, маска с фильтром, герметичные очки и перчатки.

В администрации Владимирской области заявили, что уже заключили договор на поставку противоэпидемических комплектов, однако ожидаемая дата поступления — 10 апреля 2020 года.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 423 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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