Врачи из Владимира отказались работать без спецкостюмов из-за COVID-19

Врачи скорой помощи из Владимира отказываются выезжать к пациентам с симптомами коронавируса из-за отсутствия у медиков специальных костюмов. Об этом в среду, 25 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Дали обычные хирургические костюмы, на что я сказала, что я хочу вон тот костюм. Был вызван старший врач, на меня написали докладную, что отказалась выезжать в том костюме, который без респиратора», — рассказала Ольга.

Медики требуют, чтобы их обеспечили специальными защитными костюмами, которые утверждены приказом Министерства здравоохранения России, т.е. это противоэпидемический халат, маска с фильтром, герметичные очки и перчатки.

Вместе с тем руководство станции скорой помощи предложило врачам заменить специальный костюм на обычный хирургический халат, а респиратор — на тонкую одноразовую маску.

«Именно маска не защитит. Должен быть респиратор. У нас складывается такое впечатление, что наше руководство не думает о нас, потому что это то же самое, что пограничника отправить защищать границу без ружья», — жалуется фельдшер Елена Малышева.

В администрации Владимирской области заявили, что уже заключили договор на поставку противоэпидемических комплектов, однако, ожидаемая дата поступления — 10 апреля 2020 года.

На текущий момент в регионе под медицинским наблюдением врачей находится около 5 тыс. человек. Пока ни у одного из пациентов не подтверждено заражение коронавирусом.

24 марта мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин заявил, что реальной картины по распространению коронавирусной инфекции в российских регионах нет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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