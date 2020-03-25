ЦБ рекомендовал банкам отправлять на ипотечные каникулы клиентов с коронавирусом

Банк России рекомендует финансовым организациям оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам, у которых подтвердился диагноз «коронавирус». Об этом сообщает пресс-служба Центробанка в среду, 25 марта.

Соответствующие рекомендации регулятор направил в банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) и страховые организации.

ЦБ рекомендует банкам реструктурировать ипотеку заемщикам с коронавирусом, отменять начисления неустойки (штрафов, пени), даже если гражданин уже один раз воспользовался правом на ипотечные каникулы.

Кредитору следует общаться с заемщиками дистанционно (по телефону), а заемщикам — предоставить документы, включая подтверждающие заболевание, после выздоровления.

Центробанк рекомендует кредиторам помогать заемщикам, даже если они обратятся за реструктуризацией по выздоровлению от коронавируса. В этом случае не следует начислять неустойку за просроченные обязательства. Информация, направленная в бюро кредитных историй (БКИ), не должна ухудшать кредитную историю таких заемщиков.

Также кредитным организациям рекомендуется до 30 сентября 2020 года не взыскивать ипотеку с заемщиков с коронавирусом, если это единственное жилье перенесшего заболевание и членов его семьи.

Рекомендации входят в пакет мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии вируса, разработанных ЦБ. Правительство России и Центробанк ввели меры поддержки для обеспечения финансовой стабильности страны в условиях распространения вируса еще 17 марта.

Ранее в понедельник Банк ВТБ выразил готовность в индивидуальном порядке рассматривать обращения клиентов, которые оказались в сложном финансовом положении из-за коронавируса. Таким гражданам могут предоставить кредитные каникулы на срок до трех месяцев. Также клиенты банка могут воспользоваться оформленными страховыми программами.

Детали и сроки запуска инициативы ВТБ обещал объявить до конца марта.

Кроме того, по мнению эксперта, если граждан сможет доказать, что эпидемия ухудшила их материальное состояние, им могут предоставить ипотечные каникулы.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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