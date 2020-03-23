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Один из банков предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Организация разработала комплекс мер по поддержке пострадавших от инфекции заемщиков и начнет их применять после принятия соответствующих решений, сообщил банк в понедельник, 23 марта.

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Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк рассматривает отсрочку платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнении к программам, действующим в рамках законодательства РФ, например ипотечным каникулам. Детали и сроки запуска инициативы банк объявит до конца марта.

Помимо этого, клиенты ВТБ могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией. В банке попросили клиентов связаться с ним в случае непредвиденной ситуации. Банк готов принимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки клиентов.

20 марта председатель правления банка ВТБ Андрей Костин положительно оценил меры, которые принимает российская власть в условиях экономического кризиса. Финансист обратился к клиентам банка. Письмо опубликовано на официальном сайте финансово-кредитного учреждения.

17 марта сообщалось, что правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в России в условиях распространения коронавируса.

Ранее в понедельник стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели.

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