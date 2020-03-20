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Костин поддержал меры ЦБ и правительства в борьбе с кризисом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в пятницу, 20 марта, положительно оценил меры, которые принимает российская власть в условиях экономического кризиса.

«Правительство и Центральный банк приняли своевременные, адекватные и профессиональные решения. Считаю, что это во многом способствует нормализации ситуации в условиях экономического кризиса и угрозы распространения коронавируса», — приводит ТАСС слова Костина.

Кроме того, Костин в связи с распространением эпидемии коронавируса обратился к клиентам банка. Письмо опубликовано на официальном сайте финансово-кредитного учреждения.

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«На мой взгляд, важно не забывать ни на минуту: скоро всё наладится, мир победит и эту болезнь, возникнут новые возможности. История не помнит случаев, чтобы было иначе. Вопрос лишь во времени. Уверен, многие из нас, особенно люди старшего поколения, переживали куда более тяжелые моменты, когда казалось, рассвета не будет. Но он обязательно наступал. Вы знаете это», — сказал Костин.

Он отметил, что банк уже, опираясь на рекомендации ЦБ РФ, разработал комплекс мер по защите интересов клиентов, которые пострадали от распространения пандемии.

19 марта председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в стране достаточно продуктов питания, а перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

В тот же день министр финансов России Антон Силуанов заявил, что последствия от турбулентности на рынках не окажут таких значительных последствий, которые может преподнести коронавирус.

17 марта сообщалось, что правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в России в условиях распространения коронавируса. В ЦБ отметили, что регулятор продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.

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