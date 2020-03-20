«Газпром» готов производить антисептики из газа

Российская компания «Газпром» заявила о готовности внести свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, начав производство антисептический средств. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

Предполагается, что антисептики будут создаваться из изопропанола и этанола, которые могут использоваться как базовые вещества.

«ПАО «Газпром» — не только одна из крупнейших российских компаний, но и социально ответственная корпорация, которая заботится о здоровье людей. Поэтому мы видим перспективу для развития такого направления использования природного газа, как производство антисептиков», — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.

В компании сообщили, что создание различных производных для недорогих антисепиков может быть организовано на заводах группы «Газпром» в сжатые сроки.

Ранее в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина сообщила, что в скором времени в российских аптеках появятся медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, в необходимом объеме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что нехватка масок и дезинфицирующих гелей на сегодняшний день отмечается во всем мире.

18 марта замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время.

В Фонде развития промышленности России 17 марта заявили, что из-за распространения коронавируса выдача займов производителям медицинских масок и антисептиков может быть ускорена.

По оперативным данным, на текущий момент в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом, из них 131 случай — в Москве.