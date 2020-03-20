Захарова назвала число ожидающих возвращения из-за рубежа россиян

Около 9 тыс. граждан России на текущий момент ожидают решения вопроса о возвращении в РФ. Об этом в пятницу, 20 марта, на своей странице в Facebook заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В качестве примера она привела Марокко, где россияне пишут о том, что «посольство отделывается отговорками» и ситуация не меняется. Захарова опровергла подобные утверждения.

«В данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из этой и других стран», — написала Захарова.

Она отметила, что МИД круглосуточно общается с разными странами, чтобы решить проблемы с вывозом соотечественников.

«Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях. Около 9 тыс. человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину», — подчеркнула Захарова.

Ранее в этот же день Росавиация сформировала рабочую группу по эвакуации россиян. В состав этой команды вошли представители Минтранса и Росавиации, а также МИДа, Ростуризма, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», российских авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и московских аэропортов.

19 марта Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.

Вместе с тем 18 марта Ростуризм сообщил, что около 100 тыс. организованных путешественников из России находятся за рубежом. Большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире коронавирусом COVID-19 заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России на текущий момент выявлены 253 случая заражения.