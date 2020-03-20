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В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

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С сегодняшнего дня, по его словам, начнут функционировать пять подобных лабораторий, а с 21 марта — три лаборатории. До конца марта Собянин пообещал ввести в действие еще одну в медицинском комплексе в Коммунарке. Все они буду принимать анализы, взятые у людей в поликлиниках и на дому.

«Надеюсь, что до конца следующей недели новые лаборатории выйдут на объемы около 10 тыс. исследований в день. А затем в случае необходимости будут и дальше наращивать объемы тестирования», — заявил Собянин.

Мэр столицы отметил, что в данных лабораториях установлено 36 комплектов современного оборудования, в том числе они укомплектованы новыми тест-системами «Вектор», рассчитанными на 100 тыс. исследований. В лабораториях будут работать 250 квалифицированных специалистов, которые в настоящий момент проходят дополнительное обучение.

Собянин также дал поручение привлечь к тестированию в ближайшие дни и частные лабораторные центры, которые имеют соответствующее оборудование и допуски.

Ранее в пятницу сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и представило усовершенствованную тест-систему для диагностики коронавируса за 90 минут.

Также 20 марта стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных. Ученые прогнозируют начало внедрения вакцины в IV квартале 2020 года. В свою очередь, глава ФМБА Вероника Скворцова в этот же день заявила, что вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев.

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