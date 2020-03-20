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Правительство России ежедневно мониторит наличие в магазинах товаров

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Федеральные ведомства России должны каждый день следить за наличием на полках магазинов товаров первой необходимости. Об этом говорится в плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики России в связи с коронавирусом, который опубликован на сайте кабмина в пятницу, 20 марта.

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Документ утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно ему, оперативный мониторинг наличия товаров первой необходимости в торговых организациях должен проводиться с 15 марта ежедневно. Он касается продуктов питания, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

На фоне распространения коронавируса SARS-COV-2 россияне начали закупать продукты и товары первой необходимости впрок. Товары, на которые наблюдается повышенный спрос, торговые сети закупают в усиленном режиме. Мишустин заявил 19 марта, что в стране достаточно продуктов питания, а перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

С 25 марта по 25 апреля в России приостановят весовой контроль грузовиков с продуктами питания и лекарствами.

По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, ситуация на потребительском рынке стабильна, а причина появления сообщений о пустых полках связана с недостаточно оперативной выкладкой товаров в магазинах.

Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор дали указания подразделениям, чтобы те не допустили препятствий свободному движению импорта продовольствия. Федеральная налоговая служба мониторит цены на продовольствие с использованием данных онлайн-касс.

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