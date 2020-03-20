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Вице-премьер Абрамченко оценила ситуацию с поставками продуктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ситуация на потребительском рынке стабильна, заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Для удовлетворения повышенного спроса образован ежедневный мониторинг поставок продовольственных и непродовольственных товаров. Причина появления сообщений о «пустых» полках связана с недостаточно оперативной выкладкой товаров в торговых сетях, говорится в сообщении, распространенном в пятницу, 20 марта, пресс-службой вице-премьера.

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Как отметила Виктория Абрамченко, основная волна повышенного спроса пришлась на крупные торговые сети и гипермаркеты, в сегменте «магазинов у дома» и несетевых малых форматов торговли проблем с выкладкой товаров не наблюдается. Существующие товарные запасы и имеющиеся мощности по производству более чем достаточны даже для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания.

Так, например, остатки зерна гречихи составили только в Алтайском крае 365 тыс. тонн. Еще 22 тыс. тонн имеется в Орловской области, также запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тыс. тонн, еще 148 тыс. тонн риса-сырца имеется на складах сельскохозяйственных товаропроизводителей. В России собрано около 200 тыс. тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года.

Кроме того, как отметила Виктория Абрамченко, Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире. Так, например, только в 2019 году было произведено более 5 млн. тонн мяса птицы и более 3,9 млн. тонн свинины. За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38%, до 76 кг на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 кг. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию.

Минсельхоз России совместно с Минпромторгом России формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия на случай срывов поставок или неисполнения обязательств. По словам вице-премьера, ритейлеры перестраивают логистические схемы, чтобы в оперативном режиме доставлять и выкладывать товары, вызвавшие повышенный спрос. В самих магазинах, по общемировой практике, отсутствуют большие складские площади, поэтому товар подвозится с распределительных центров и складов поставщиков и производителей.

Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор дали указания подразделениям по недопущению препятствий свободному движению импорта продовольствия. ФНС России в оперативном режиме проводит мониторинг цен на продовольственные товары с использованием данных онлайн-касс. Данные формируются с использованием нейросети на основе наименований товаров, указываемых в чеках.

Кроме того, уже начата работа с администрациями регионов для реагирования на случай повышенного спроса. В данный момент повышенный спрос наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Органы власти в субъектах страны ориентированы на создание необходимых условий, чтобы все форматы торговли непрерывно имели возможность оперативно поставлять и выкладывать продукцию.

На фоне распространения коронавируса россияне стали запасаться продуктами впрок. Товары, которые пользуются повышенным спросом, торговые сети закупают в усиленном режиме. Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания. По его словам, перед правительством стоит задача не допускать пустых полок в магазинах.

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