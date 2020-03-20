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В России приостановят весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Из-за ситуации с распространением коронавируса в России с 25 марта по 25 апреля будет приостановлен весовой контроль грузовиков с продуктами питания и лекарствами. Об этом в пятницу, 20 марта, говорится в сообщении Ространснадзора.

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«С 25 марта по 25 апреля 2020 года Ространснадзор приостанавливает проведение весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости (продукты питания, детские товары, лекарственные средства) в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что мера будет введена в рамках исполнения правительственного плана по обеспечению устойчивого развития экономики в настоящих условиях.

Ранее, 19 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По последним данным Worldometers, число подтвержденных диагнозов в мире — более 246 тыс., скончались 10 049 человек, выздоровели — почти 88 500.

В России COVID-19 диагностирован у 199 человек, 52 случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Среди заболевших 188 граждан РФ, остальные — иностранцы.

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