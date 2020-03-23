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Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Распространение коронавируса не является достаточной причиной для того, чтобы не платить кредит. Однако получить отсрочку некоторые заемщики всё же смогут, рассказала 22 марта юрист Екатерина Духина.

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Сейчас коронавирус признан форс-мажорным обстоятельством в Москве. Согласно указу мэра Сергея Собянина, COVID-19 является непредотвратимым обстоятельством. Однако обязательств заемщиков перед банками это не отменяет.

По словам Духиной, форс-мажор — хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой и быть учтена в договоре изначально.

Тем не менее получить отсрочку на полгода по выплатам могут ипотечные заемщики.

Это возможно благодаря принятому в июле закону об «ипотечных каникулах». Однако даже в этом случае граждане должны будут доказать, что эпидемия ухудшила их материальное состояние.

«Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону», — сказала юрист в интервью радио Sputnik.

20 марта профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал, как сохранить рублевые сбережения на фоне падения курса национальной валюты. По его словам, закупаться долларами и евро сейчас не имеет смысла.

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