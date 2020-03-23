Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса
Распространение коронавируса не является достаточной причиной для того, чтобы не платить кредит. Однако получить отсрочку некоторые заемщики всё же смогут, рассказала 22 марта юрист Екатерина Духина.
Сейчас коронавирус признан форс-мажорным обстоятельством в Москве. Согласно указу мэра Сергея Собянина, COVID-19 является непредотвратимым обстоятельством. Однако обязательств заемщиков перед банками это не отменяет.
По словам Духиной, форс-мажор — хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой и быть учтена в договоре изначально.
Тем не менее получить отсрочку на полгода по выплатам могут ипотечные заемщики.
Это возможно благодаря принятому в июле закону об «ипотечных каникулах». Однако даже в этом случае граждане должны будут доказать, что эпидемия ухудшила их материальное состояние.
«Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону», — сказала юрист в интервью радио Sputnik.
20 марта профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал, как сохранить рублевые сбережения на фоне падения курса национальной валюты. По его словам, закупаться долларами и евро сейчас не имеет смысла.