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В России предложили выдавать кредиты на образование под 2%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат Государственной думы РФ Виктор Зубарев и директор Института прогрессивного образования Анна Маркс обратились к главам Минобразования и Минфина с предложением о снижении ставки на образовательные кредиты до ставки рефинансирования ЦБ и введении льготной ставки в 2% для многодетных и малоимущих семей. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Института прогрессивного образования.

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«Больше половины студентов в стране учится на платной основе, а количество бюджетных мест, равно как и государственных вузов, с каждым годом только сокращается. В результате многие абитуриенты, независимо от уровня знаний и мотивации, вынуждены поступать туда, где ниже или конкуренция на место, или стоимость учебы», — пояснила Анна Маркс.

Она также отметила, что образовательные кредиты предоставляет всего 1% отечественных банков: «Но проценты здесь неподъемные. Без господдержки возврат средств производится с учетом серьезной ставки, достигая в некоторых случаях переплаты в 70–80% по сравнению с заемной суммой».

В этой связи авторы инициативы просят расширить госпрограмму образовательного кредитования для граждан на получение ВПО (высшего профессионального образования) под процент, не превышающий ставку рефинансирования Центрального банка.

«Ключевая ставка ЦБ сейчас — 6%. Но для отдельных категорий граждан ставка на образовательный кредит должна быть еще ниже. Это члены многодетных и малоимущих семей, граждане с ограниченными возможностями здоровья. Для них максимальная ставка не может превышать 2%», — говорит Виктор Зубарев.

Кроме того, в обращении предлагается ввести льготный период по выплатам целевого кредита на высшее образование на весь срок обучения, с началом выплат через три месяца после официального трудоустройства. Для льготных кредитуемых на этот же срок также предлагается предусмотреть отсрочку по выплатам процентов.

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