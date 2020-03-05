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Греф раскритиковал уровень высшего образования в России

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Фото: TASS/DPA/Sebastian Gollnow
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Уровень высшего образования в России является недостаточно высоким. Такое мнение высказал в четверг, 5 марта, глава Сбербанка Герман Греф.

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«Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования. Если в сотне лучших университетов нет ни одного российского, то о чем дальше говорить?» — цитирует Грефа «РИА Новости».

По словам главы Сбербанка, у этого много причин. Например, 1990-е годы и отсутствие финансирования. При этом в первую очередь он считает, что основная вина лежит на управленцах — правительстве, ректорах вузов, «по всей вертикали», передает НСН.

Греф отметил, что эта проблема обусловлена неэффективностью модели управления в образовании, из-за чего российские вузы не смогли вовремя адаптироваться к произошедшим в мире изменениям. При этом Сбербанк готов предоставить самые лучшие практики для подготовки управленцев в образовании, добавил он.

Накануне глава Сбербанка заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности, пишет RT. По его словам, в связи с развитием искусственного интеллекта простые специальности скоро исчезнут из списка профессий.

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