Греф рассказал о профессиях будущего

Глава Сбербанка Герман Греф заявил в среду, 4 марта, в ходе презентации на церемонии открытия финала олимпиады кружкового движения национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект», что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, так как простые специальности в связи с его развитием скоро исчезнут из списка профессий.

Среди специальностей, которые будут востребованы в будущем, по словам Грефа, — инженер-биомедик, нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине и проектировщик медицинских роботов.

«Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий без исключений», — приводит слова Грефа «РИА Новости».

По его словам, сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное — политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого человека.

Ранее 18 февраля портал по поиску работы HeadHunter сообщал, что российскому рынку труда больше всего не хватает бизнес-консультантов и инженеров. В среднем в январе 2020 года на одну такую вакансию было менее двух соискателей. Также наблюдается дефицит инженеров разных специализаций, монтажников, диспетчеров-координаторов, рабочего персонала и специалистов в сфере страхования.

В конце декабря эксперт назвал самой востребованной профессией в 2020 году разработчика программного обеспечения.