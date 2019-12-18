Эксперт назвал самую востребованную профессию в 2020 году

Самой востребованной профессией в 2020 году станет разработчик программного обеспечения. Об этом сайту aif.ru рассказал основатель проекта онлайн-образования Иван Петуховский.

Специалист отвечает за широкий спектр задач, включая соблюдение стандартов кроссбраузерной верстки, хорошее знание JavaScript, составление SQL-запросы, UI/UX-проектирование, отметил эксперт.

На втором месте находятся программисты. Их востребованность Петуховский связывает с развитием компьютерного мира.

Трудности в поиске работы могут испытывать юристы, экономисты, служащие банков, специалисты по поиску персонала, работники медиа и строители, рассказал вице-президент «Деловой России» Виталий Сурвилло. Особенно если соискателю больше 40 лет.

16 декабря аналитики назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году. Выяснилось, что в следующем году сохранится тенденция на рост зарплат на уровне 7–9%, в IT-сегменте увеличение оплаты составит 10–12%.

25% компаний намерены поднять зарплаты и работникам «массовых профессий», среди которых продавцы, кассиры, строители.