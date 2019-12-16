Большинство компаний в России не выплатят годовые премии сотрудникам

Больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии своим сотрудникам, сообщает 16 декабря «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса по подбору персонала «Работа.ру».

В материале «Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда» сказано, что 51% работодателей не собираются выплачивать премии по окончанию года. 30% опрошенных ответили, что поощрение получат лишь некоторые сотрудники, и только 19% заявили о премировании всех работников компании.

Сервис приходит к выводу, что российские компании сохраняют свой бюджет с помощью поощрительных выплат только эффективным сотрудникам, мотивируя тем самым остальных.

Также эксперты уточняют, что многие работодатели стараются экономить и иными способами, например, привлекая удаленных сотрудников.

15 декабря исследование сервиса HeadHunter показало, что только половина корпоративов в России проходит полностью за счет работодателя, остальные финансируются либо совместно, либо полностью за счет сотрудников.