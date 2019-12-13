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Большинство россиян хотели бы поменять новогодний корпоратив на премию

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Фото: Depositphotos
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Поменять новогодний корпоратив на премию хочет каждый шестой сотрудник в России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией Superjob (есть в распоряжении «Известий»).

«При наличии выбора, новогодний корпоратив или премия, деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4700 руб. денежным эквивалентом корпоративной вечеринке. Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25–34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30 000 руб. (79%)», — сообщили в компании.

В опросе, проводившемся 10–12 декабря в 370 населенных пунктах России, принимали участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.

По данным Superjob, за шесть лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%.

6 декабря сообщалось, что члены Совета Федерации отказались от проведения новогоднего корпоратива.

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