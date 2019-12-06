Члены Совфеда отказались от проведения новогоднего корпоратива

Совет Федерации не будет проводить новогодние корпоратив. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Он отметил, что шампанское члены Совфеда намерены купить за собственный счет. Также Тимченко уточнил, что сенаторы уже давно не проводят праздничные корпоративы.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о своих планах на Новый год, рассказал журналистам, что планирует провести праздник «как 99% россиян».

«Соберу мою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента», — сказал он.