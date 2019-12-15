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Россияне стали сами оплачивать корпоративы

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Только половина корпоративов в России проходит полностью за счет работодателя, остальные финансируются либо совместно, либо полностью за счет сотрудников. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщила «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

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Отмечается, что 51% корпоративов в России проходит полностью за счет работодателя. 37% вечеринок оплачивают совместно работники и организации, 12% полностью оплачивают сотрудники.

Чаще всего корпоративы полностью оплачиваются компаниями в Москве и Санкт-Петербурге - 67% и 65% соответственно.

При этом если бы перед работниками поставили выбор: новогодний праздник или премия, то 72% выбрали бы деньги.

Среди тех, кто не готов отказаться от корпоративов, большинство составляют представители сферы закупок, госсектора и продаж.

6 декабря стало известно, что Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив.

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