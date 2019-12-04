Год познается в еде: тазик оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей

За год стоимость продуктов для оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Тазик традиционного новогоднего салата (12 порций) обойдется россиянам в 1,02 тыс. рублей. Дешевле будет приготовить селедку под шубой –– стоимость продуктов для нее выросла лишь на 2,6%. Больше всего за год подорожали репчатый лук — на 10%, вареная колбаса и консервированные овощи — по 6%. Эксперты ожидают, что к концу года стоимость ингредиентов для салатов увеличится еще больше. В основном речь идет об овощах, которые зимой традиционно растут в цене.

Дорогая кухня

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для салата оливье, выросла на 4,6%. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей, а в 2018 году она стоила 325 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за октябрь, с которыми ознакомились «Известия». Чтобы сделать тазик оливье для новогоднего стола на 12 порций, придется потратить уже 1,02 тыс. рублей.

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

За год больше остальных подорожали репчатый лук (на 10% — до 24 рублей за 1 кг), вареная колбаса (на 6% — до 396 рублей), консервированные горошек и огурцы (на 6% — до 164 рублей за 1 кг), а также майонез (на 5% — до 176 рублей за кг). Куриные яйца выросли в цене на 1% — до 59 рублей за 10 штук.

морковь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Некоторые ингредиенты подешевели за год. Стоимость моркови снизилась на 11% — до 26 рублей за 1 кг, картофеля — на 3% — до 20 рублей за 1 кг.

Селедка под шубой традиционно обойдется россиянам дешевле оливье. Общая стоимость ингредиентов для нее за год выросла на 2,6%. Чтобы накормить этим салатом семью из четырех человек, придется потратить 157 рублей (в 2018-м — 153 рубля).

Чтобы рассчитать индекс, Росстат использует следующий рецепт: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

При этом сельдь за год подорожала на 4% — до 196 рублей за 1 кг, а свекла, напротив, подешевела на 8% — до 25 рублей за 1 кг.

В 2018-м Росстат фиксировал несколько другую динамику: тогда наблюдалось повышение цен на все ингредиенты для салатов, кроме сельди, которая подешевела на 6%. Плюс к этому неизменной относительно 2017 года оставалась стоимость картофеля. Больше остальных росли в цене столовая свекла (+25%), морковь (почти +14%) и куриные яйца (+12,5%).

С января по октябрь 2019-го рост цен в стране составил 2,4%, продукты питания в среднем подорожали на 1,3%, сообщал Росстат. В августе Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции на этот год — с 4,3 до 3,8%. Изменил свой прогноз в начале осени и Центробанк –– с 4,2–4,7 до 4–4,5%.

В октябре 2019 года, по данным Минэкономразвития, замедление годовой инфляции продолжилось — 3,75% после 3,99% в сентябре. Получается, что индекс салата оливье растет быстрее инфляции, а селедки под шубой — медленнее.

Автор цитаты Оливье прошел в нашей стране интересный путь — от блюда для гурманов до массового праздничного салата в СССР, а теперь и до одного из индикаторов потребительской активности и инфляции. Традиционный французский рецепт салата мало похож на российское блюдо. Он включает в себя перепелов, раковые шейки и каперсы, которые россияне употребляют крайне редко. Также французский вариант может включать в себя черную икру. Оригинальный рецепт появился в 60-х годах XIX века и был придуман французским шеф-поваром Люсьеном Оливье для ресторана парижской кухни «Эрмитаж».

Декабрьский рост

Глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий сказала «Известиям», что стоимость овощей в конце сентября — начале октября традиционно низкая: урожай только что собран и рынок перенасыщен отечественной продукцией. Уже к декабрю ситуация изменится и на полках магазинов останутся товары только тех производителей, у которых есть овощехранилища. Стоимость этой услуги и затраты на электроэнергию, которая обеспечивает работу хранилищ, начнут влиять на себестоимость продукции. На рынке уже не будет наблюдаться перенасыщения овощами, зато появятся импортные товары по более высоким ценам.

овощи Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Все эти факторы приведут к подорожанию плодоовощной продукции. Хотя в разные годы рост цен варьируется в зависимости от категории товара, подчеркнула Ирина Козий.

Если овощи подорожают к декабрю, то в первую очередь это скажется на стоимости салата «селедка под шубой», в цене которого на них приходится почти седьмая часть.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов согласен, что в зимний сезон индекс оливье и селедки под шубой еще повысится. Но, по мнению эксперта, россияне уже не считают эти салаты обязательными блюдами на праздничном столе. Поэтому никакого повышенного спроса на ингредиенты для них торговые сети в последние годы не фиксируют. Не стоит ждать и серьезного роста цен на фоне предновогодней суеты.