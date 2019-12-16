Стали известны самые доходные профессии в России за 2019 год

В России зарплаты за 2019 год сильнее всего выросли в сфере информационных технологий (10,2%). Это следует из исследования «Работы.ру», с результатами которого ознакомились «Известия».

Наиболее активно росли зарплаты разработчиков Oracle (15%), Java (16,8%), 1C (18,2%) и web-дизайнеров (19,9%). При этом зарплаты в IT растут опережающими рынок темпами длительное время. С 2008 года зарплаты в этой сфере выросли почти в 2,3 раза, тогда как остальной рынок в среднем поднялся в 1,8 раза, говорится в исследовании.

Москва возглавила список городов с самыми высокими зарплатами среди специалистов IT-отрасли. Средняя зарплата айтишника в столице в декабре 2019 года составила 92,6 тыс. рублей. В тройку также вошли Санкт-Петербург — 71,6 тыс. рублей и Екатеринбург — 62,2 тыс.

Зарплаты в отрасли транспорта и логистики выросли на 7,8%, а в банковской сфере на 7,6%.

В Москве логисты и транспортники в среднем в декабре 2019 года получают 75,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге они могут рассчитывать на 59,5 тыс. рублей, а в Екатеринбурге на 50,9 тыс.

Средняя зарплата представителя банковской сферы в столице в декабре 2019 года составила 64,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 50,8 тыс. рублей и в Екатеринбурге — 44,1 тыс.

Самую низкую доходность за год продемонстрировала отрасль финансов и бухгалтерии. Прирост зарплат составил 5,4% к 4 кварталу 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что более трети россиян оценили размер справедливой минимальной зарплаты более чем в 50 тыс. рублей.