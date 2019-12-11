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Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Более трети россиян считают, что размер справедливой минимальной оплаты труда должен превышать 50 тыс. рублей, свидетельствуют данные опроса Общественной палаты РФ, результаты которого имеются в распоряжении агентства «РИА Новости».

Исследование «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления» проводилось на сайте ОП РФ на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря 2019 года. Участие в нем приняли 674 человека, количество мужчин и женщин среди них равное.

Согласно результатам исследования, 35% россиян считают справедливым минимумом доходов на работающего члена семьи более 50 тыс. рублей, 31% ограничились суммой 40–50 тыс. рублей, 20% проголосовали за 30–40 тыс. рублей, 10% — за 21–30 тыс. рублей.

Также большинство участников опроса (60%) ответили, что сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах. О неравенстве к доступу к культурным благам сообщили 8% опрошенных, к благоприятной экологии — 11%. На невозможность обеспечить безопасность близким людям пожаловались 13% анкетируемых.

По результатам исследования, подавляющее большинство россиян с разной периодичностью испытывают чувство социальной несправедливости. Только 1% с подобным никогда не сталкивались. 97% участников исследования ОП РФ ожидают участие государства в деятельности, направленной на снижение неравенства среди населения.

28 ноября появились результаты исследования НАФИ, согласно которому размер дополнительной суммы к текущему доходу россиян, необходимой, чтобы завести ребенка, составил в среднем 63 тыс. рублей.

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