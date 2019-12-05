Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в период с января по октябрь 2019 года выросли. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам.

«Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс», — цитирует в четверг, 5 декабря, главу кабмина «Газета.ру». По его информации, «плюс» будет 0,2%-0,3%.

Важнее то, как себя чувствуют в экономической ситуации россияне, подчеркнул председатель правительства. Он напомнил, что власти изменили подход поддержки граждан на адресный.

Ранее в декабре сообщалось, что доля обязательных платежей россиян (оплата кредитов, ЖКХ и налогов) в 2019 году превысит 15% от доходов, это критический уровень. Всего гражданам придется заплатить 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018-м.