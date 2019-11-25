Экспeрты рaссказали, что дeпозиты рoссиян в бaнках постeпенно yвеличиваются и coставляют в сpeднем 200 тыс. рублей на oдного чeловека. Об этом свидетельствует исследование «РИА Новости».

За девять мecяцев 2019 года размер дeпозитов в pоссийских бaнках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за пepиод с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).

Больше всего в среднем по регионам депозитов на душу населения — более 800 тыс. рублей — зафиксировано в Москве. Все из-за высокого уровня зарплат и доходов. На второй строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 420 тыс. рублей банковских вкладов.

Лидерами рейтинга также стали Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область и Московская область. В этих регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 217 тысяч рублей (Московская область) до 318 тысяч рублей (Колыма).

Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году зафиксировано в Чечне — 8,5 тыс. рублей на человека. Схожий низкий результат — в Ингушетии (9,1 тыс. рублей на человека).

22 ноября сообщалось, что половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) более 50% и выше. Эти граждане тратят на погашение кредитов более половины ежемесячного дохода. Это следует из проекта плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, который подготовило Минэкономразвития.