Силуанов прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 23 ноября сообщает «РИА Новости».

«Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать всё», — сказал он журналистам в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

12 сентября глава ВТБ Андрей Костин выступил с соответствующим предложением. По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно». Одним из предложений ВТБ является «снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем». Поэтому для физических лиц налоговики могут установить минимальный доход, не облагаемый налогом. Проблема для «самых незащищенных людей с самыми низкими доходами» будет решена, отметил Костин.

Ранее, в сентябре, глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума предположительно снизится к концу 2019 года. В этом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ухудшились — с 12,5 до 12,7%.