Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов

Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц. Об этом финансист заявил в ходе Московского финансового форума.

По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно».

«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов», — цитирует его в четверг, 12 сентября, «РИА Новости».

Одним из предложений ВТБ является «снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем».

Поэтому для физических лиц налоговики могут установить минимальный доход, не облагаемый налогом. Проблема для «самых незащищенных людей с самыми низкими доходами» будет решена, отметил Костин.

Ранее в сентябре глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума предположительно снизится к концу 2019 года. В этом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ухудшились: с 12,5 до 12,7%.