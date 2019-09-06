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Минтруд спрогнозировал сокращение числа бедных россиян к концу года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума предположительно снизится к концу 2019 года. В настоящее время они составляют 12,7% населения. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС.

По словам Топилина, в этом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели ухудшились: с 12,5 до 12,7%.

«Но мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь будущего года лучше декабря предыдущего», — добавил политик.

Топилин также заявил, что на снижение бедности в дальнейшем повлияет ряд факторов.

«В зависимости от того, насколько вырастет корзина (потребительская. — Ред.), настолько увеличатся МРОТ, региональные доплаты к пенсии, детские пособия. Это всё повлияет на снижение бедности», — пояснил он.

16 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект Министерства труда и социальной защиты о повышении МРОТ до 12 130 рублей (на 1000 рублей больше настоящего уровня). В случае одобрения инициативы повышение МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.

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