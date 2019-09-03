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Путин поручил до 1 октября установить нормативы минимального оклада медиков

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября определить нормативы минимального должностного оклада медиков. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, которое состоялось 20 августа. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 сентября.

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Также кабмину предстоит до 1 октября представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, предусмотрев при этом единую структуру заработной платы медицинских работников на всей территории страны.

Главам регионов по итогам совещания Путин порекомендовал установить меры социальной поддержки медицинских работников, предусмотрев при этом обеспечение их служебным жильем с возможностью передачи его в собственность после 10 лет работы.

Также президент предписал предусмотреть в регионах предоставление в первоочередном порядке мест детям медиков в детских садах и общеобразовательных организациях.

В ходе совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство к концу сентября проработает варианты подходов к структуре заработной платы медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень и не допустить ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений.

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