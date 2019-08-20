Голикова пообещала проработать подходы к зарплате медиков первичного звена

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российское правительство к концу сентября проработает варианты подходов к структуре заработной платы медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень и не допустить ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает «РИА Новости».

«Нам предстоит принять решение — сначала сформировать предложения, а потом принять решения: мы жестко фиксируем структуру заработной платы, чтобы это не было отдано на откуп руководителям медучреждений, и они, экономя фонд оплаты труда, перераспределяли его не в пользу тех, кто реально работает», — отметила Голикова по итогам совещания по вопросам модернизации в сфере здравоохранения.

Кроме того, она рассказала о втором направлении, в рамках которого могут быть введены доплаты.

Ранее 20 августа российский лидер Владимир Путин в ходе этого же совещания счел справедливыми жалобы россиян на первичное звено здравоохранения. По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере. В свою очередь, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, что нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тыс. человек.

На совещании она сообщила, что в системе работает более 305 тыс. врачей. Несмотря на то что с 2014 года число медиков выросло на 4 тыс., более 25 тыс. специалистов не хватает.