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Песков заявил об ответственности местных властей за уровень зарплат врачей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уровень зарплат врачей должен быть не ниже, чем в среднем по экономике регионов. За это отвечают региональные власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с увольнением хирургов в больнице в Нижнем Тагиле.

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«Там, где по каким-то причинам эти параметры не соблюдаются, конечно, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров», — сказал он журналистам 28 августа.

Песков добавил, что, как докладывают главы регионов, поддержание зарплат на целевом уровне выполняется.

Ранее в этот же день в Минздраве рассказали, что хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле должен быть адресован региональной власти и Министерству здравоохранения.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из десяти хирургов городской больницы № 1 уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу № 1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

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