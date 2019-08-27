Два нижнетагильских хирурга передумали увольняться из больницы № 1

Два врача-хирурга из Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали ранее поданные заявления об увольнении после беседы с главой Минздрава Свердловской области Андреем Цветковым.

Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе министерства во вторник, 27 августа. По данным ведомства, министр беседовал с каждым врачом отдельно.

«После этих бесед двое хирургов сказали, что отзывают заявления, остальные пока работают, — сказали в областном минздраве. — Будем ждать результатов дальше, надеюсь, положительных».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле должен быть адресован региональной власти и Министерству здравоохранения.

В тот же день прокуратура Свердловской области заявила о начале проверки о нарушении трудовых прав хирургов в больницах Нижнего Тагила после жалоб врачей на низкие зарплаты.

Работники надзорного ведомства приедут Нижний Тагил в среду, 28 августа, пишет «Газета.ру». Сотрудники встретятся с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, а также с руководством больниц.