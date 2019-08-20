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Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения. Также кабмину поручено инициировать подготовку соответствующих региональных программ.

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Как глава государства заявил во вторник, 20 августа, на совещании по вопросам модернизации системы медико-санитарной помощи, обе программы должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля 2020 года.

Также президент поручил разработать механизмы контроля за качеством этих программ, за ходом их исполнения и «проработать и предложить источники финансовой поддержки», сообщает «РИА Новости». Минздраву и кабмину поручено провести анализ уровня и качества организации зарплаты в первичном звене здравоохранения.

Ранее во вторник глава государства заявил, что россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения.

В феврале Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.

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