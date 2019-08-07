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Строительство 11 новых ФАПов начнут в Приморье в августе

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Приморском крае в августе стартует строительство 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в десяти муниципалитетах.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края, медпункты откроют в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

По информации департамента здравоохранения региона, ФАПы построят в селах Тереховка, Старая Каменка, Малиново, Ясное, Ольховка, Украинка, Пархоменко, Лукашевка, Ромны, Крутой Яр и Филипповка.

Медицинские учреждения, в ведении которых будут ФАПы, уже получили документы на землю. В основном участки находятся в центре сел, с возможностью подведения коммуникаций.

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