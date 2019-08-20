Прямой эфир

Путин счел справедливыми жалобы россиян на первичное звено здравоохранения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане России справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения. Об этом во вторник, 20 августа, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты
Правительство планирует стимулировать бизнес нанимать медиков для сотрудников

По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере.

«Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку», — приводит слова главы государства ТАСС.

«А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», — отметил Путин.

В феврале Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.

В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин также поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачам в Липецкой области предложили выплачивать по 1 млн рублей
Всеобщий доступ: президент поручил сделать диспансеризацию реальной
Для обследования здоровья населения необходимо использовать мобильные медкомплексы, подчеркнул Владимир Путин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019