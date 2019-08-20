Путин счел справедливыми жалобы россиян на первичное звено здравоохранения

Граждане России справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения. Об этом во вторник, 20 августа, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

По его словам, необходимо найти эффективные способы решения проблем, имеющихся в этой сфере.

«Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку», — приводит слова главы государства ТАСС.

«А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», — отметил Путин.

В феврале Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.

В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин также поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей.