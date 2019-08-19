Врачам в Липецкой области предложили выплачивать по 1 млн рублей

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов предложил выплачивать врачам дефицитных специальностей по 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Единовременная соцвыплата может быть предоставлена врачам, которые впервые устраиваются на работу в городские или сельские государственные медучреждения. При этом они не должны иметь обязательств, связанных с целевым обучением, пишет GOROD48.

Программа «Земский доктор» продолжит действовать в регионе. Таким образом врачи, которые пришли работать в сельские больницы, смогут рассчитывать на 2 млн рублей по двум программам.

По словам Артаманова, в городах особенно не хватает педиатров и терапевтов — именно их планируют стимулировать выплатами в первую очередь. Законопроект будет внесен на рассмотрение в областной парламент в ближайшее время. Врио главы региона также отметил, что программа должна заработать до конца года.

В Липецкой области дефицитными являются 22 специальности. Большая нехватка медиков числится в Липецке и Ельце.