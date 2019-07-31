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Качество питьевой воды улучшат к 2024 году в Липецкой области

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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление об утверждении пятилетней региональной программы повышения качества водоснабжения населения «Чистая вода». Она реализуется в рамках одноименного федерального проекта, что позволит привлечь дополнительные средства. Общая сумма составит 650 млн рублей, информирует GOROD48.

В регионе планируют построить новые объекты водоснабжения, реконструировать и модернизировать действующие. Все работы будут выполняться в соответствии с федеральным паспортом «Чистая вода». К 2024 году доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 93,3% увеличится до 95,8%.

Ранее сообщалось о намерении властей Липецкой области заняться экологической реабилитацией реки Дон на территории Данковского района. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Экология».

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