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Путин поручил освободить учителей и врачей от уплаты НДФЛ при переезде в глубинку

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Президент России Владимир Путин поручил освободить участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель» от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с «подъемных», которые им выделяются при переезде в глубинку.

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На совещании с членами правительства в среду, 27 февраля, глава государства обратил внимание участников встречи на то, что после того, как соответствующие госпрограммы стали финансироваться напрямую из федерального бюджета, ее участники получают по 870 тыс. рублей «подъемных», вместо обещанного одного миллиона рублей.

«Давайте решим этот вопрос, люди чистыми должны получать эти деньги. Или нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога», — цитирует российского лидера ТАСС.

Инициативу президента поддержал первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов. Он согласился с тем, что участники этих госпрограмм должны быть освобождены от уплаты НДФЛ.

20 февраля в обращении к Федеральному собранию Владимир Путин также поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей.

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