Школа та: приехавшим на село педагогам выплатят миллион подъемных

Профсоюзы работников образования поддержали предложение Владимира Путина о запуске программы «Земский учитель». Во время послания Федеральному собранию глава государства объявил о том, что для обустройства на новом месте профильные специалисты будут получать от государства единовременное пособие в размере 1 млн рублей. При этом эксперты подчеркивают, что давно работающие в глубинке преподаватели также не должны почувствовать дискриминацию. Аналогичная программа «Земский доктор» работает в России уже семь лет. В результате она позволила привлечь на село не менее 29 тыс. врачей.

Предложение на миллион

Всего в стране около 42 тыс. школ, сельские составляют больше половины — около 24 тыс., в них учатся 3,7 млн детей, уточнили «Известиям» в Минпросвещения. 12 тыс. школ — это сельские малокомплектные, в основном в них и не хватает педагогов. Как заявляла министр просвещения Ольга Васильева, дефицит учителей составляет 12 тыс. человек.

Финансовая поддержка со стороны федерального центра определенно поможет привлечь педагогов на село, считает сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он отметил, что при решении этой проблемы важно не упустить из вида другую сторону вопроса: помимо привлечения новых учителей, нужно проработать дополнительные меры поддержки тех, кто уже трудится в сельских школах.

школьники Всего в стране около 42 тыс. школ, сельские составляют больше половины — около 24 тыс., в них учатся 3,7 млн детей Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Почему учитель, проработавший на селе 20 лет, должен находиться в худших условиях, чем вновь приехавший? Может сложиться ситуация, что прибывшие специалисты будут восприниматься «старожилами» как люди, незаслуженно получившие что-то, — поделился своими опасениями Всеволод Луховицкий.

Новые горизонты

Финансовая помощь станет лишь первой ступенькой в решении вопроса нехватки учителей в глубинке . Следом должны пойти другие изменения, затрагивающие в том числе подготовку кадров, уверен президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

учитель На селе специфично всё — начиная от самой работы и заканчивая бытом и общением Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Необходимо возрождать систему профильных педагогических вузов, и отдельный упор делать именно на подготовке учителей для села. Возможно, для них нужно организовать отдельные кафедры, — подчеркнул эксперт. — У села особая специфика, и многие учителя возвращаются в город, потому что не смогли жить в деревне. Поэтому они заранее должны быть готовы к тому, что их там ждет.

На селе специфично всё — начиная от самой работы и заканчивая бытом и общением. Учитель истории должен хорошо разбираться в истории конкретной местности. Преподаватель русского языка и литературы — досконально знать особенности территориальных диалектов и то, как они формировались. Учителю физкультуры необходимо учитывать специфику климата, чтобы адаптировать программу под местные условия.

— Нужно понимать, что деревня — это такая одна большая семья. Там нельзя закончить работу и уйти домой: общение с учениками и родителями может продолжаться абсолютно всё время, и к этому учитель тоже должен быть готов, — пояснил «Известиям» Сергей Комков.

учитель Учителю физкультуры необходимо учитывать специфику климата, чтобы адаптировать программу под местные условия Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Помимо этого сельскому учителю в любом случае придется заниматься подсобным хозяйством — держать домашнюю птицу или как минимум огород. Поэтому он должен уметь работать на земле, иначе не сможет добиться должного уровня уважения односельчан, считает эксперт. По мнению Сергея Комкова, если президент России уже сейчас издаст указ, то исправить ситуацию с нехваткой учительских кадров на селе удастся через 5–6 лет.