Педагогов научат искать будущих преступников в начальной школе

Педагогам посоветовали искать будущих преступников в начальной школе и корректировать их поведение. В центре при Минпросвещения разработали методические рекомендации для учителей. Они советуют обращать внимание не только на явные признаки, например, насилие по отношению к другим детям, но и косвенные: чрезмерное упрямство, вспыльчивость, повышенный интерес к оружию. По мнению экспертов, нужно работать с детьми аккуратно, чтобы не обострить ситуацию. А также следить за тем, чем ребенок интересуется в соцсетях и о чем пишет сам.

Центр защиты прав и интересов детей (подведомственное учреждение Минпросвещения) разработал методические рекомендации для школьных учителей, разъясняющие, какие отклонения от нормы в поведении учеников младших классов могут в дальнейшем привести к совершению преступлений. «Известия» ознакомились с документом.

Педагоги должны отслеживать «постоянно, стойко повторяющееся поведение, не соответствующее общепринятым нормам и наносящее ущерб самому человеку, окружающим... и имуществу».

Помимо явных признаков (драки, насилие по отношению к другим детям, а также животным), нужно насторожиться, если у ребенка до восьми лет наблюдаются, например, чрезмерное упрямство, вспыльчивость, открытое непослушание. А в восемь-девять лет начинаются прогулы уроков, побеги из дома, попытки обмана взрослых, попрошайничество, употребление алкоголя или наркотиков.

Среди тревожных «звоночков» — рисунки и тексты в тетрадке школьника, не относящиеся к учебе, а содержащие «настораживающие смыслы»: символы криминальных субкультур, деструктивных сообществ. Также повышенный интерес к оружию и взрывчатым веществам, в том числе посты об этом в соцсетях. Если речь о подростках, это можно объяснить переходным возрастом. Такие признаки у младших школьников должны вызвать настороженность.

Если тревожных признаков много, их видят не только педагоги, но и одноклассники, учителю необходимо поговорить с родителями «проблемного» ребенка. В случае необходимости — собрать консилиум (из педагогов, психолога и других специалистов — по усмотрению руководства учебного заведения), определить дальнейшую работу со школьником.

Если «проблемное поведение началось в младшем школьном возрасте, то такой ребенок нуждается в более тщательном внимании и интенсивной помощи со стороны педагогов, психологов... в сотрудничестве с родителями или законными представителями», сказано в методичке. При этом помощь ребенку не должна «переходить в гиперопеку, навязчивость», нужно аккуратно обсуждать с ним проблему. Наказания могут привести к «еще более протестному поведению».

Документ был разработан совместно со специалистами и научными сотрудниками факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ, уточнил представитель Центра защиты прав и интересов детей Владимир Зарецкий. Он направлен на профилактику девиантного поведения, то есть «формирование законопослушного социально одобряемого поведения», пояснил он.

Мониторинг соцсетей показывает, что о неадекватности поведения ребенка можно судить и по его активности в интернете, это стоит учесть педагогам и родителям, отметил руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. Школьник может внешне не проявлять агрессии, а всю негативную энергию выплескивать в Сети, предположил он.

Важно работать с детьми предельно аккуратно, и, обсуждая проблемное поведение, не спровоцировать ребенка на совершение дурных поступков, полагает член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации Евгений Корчаго.

По общему правилу, уголовная ответственность наступает с 16 лет, за некоторые преступления — с 14 лет (ст. 20 УК РФ), отметил юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. К ним относятся убийство, умышленное причинение тяжкого или среднего вреда здоровью, разбой, грабеж. Административная ответственность также наступает с 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ).

В Минпросвещения не смогли оперативно ответить, направлены ли уже рекомендации в регионы для распространения в школах. Ранее для субъектов была разработана методичка, помогающая педагогам определять учеников-агрессоров и строить с ними коммуникацию.